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24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga Coşkusu

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga grubu, sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:55
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga Coşkusu

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga Konseri

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü günü, "Terchitko Di Praga" grubu ile unutulmaz anlara sahne oldu. Festival, İkbal Termal Otel'de gerçekleşti ve klasik müzik tutkunları için bir buluşma noktası haline geldi.

Genel Sanat Yönetmeni Açıklamalarda Bulundu

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, bu gece Çeklerin en önemli triolarından birinin sahne aldığını belirtirken, grubun geçen yıl da festivalde yer aldığını hatırlattı. Başkadem, iyi grupların festivale sürekli katılımını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Konsere Yoğun İlgi

Klasik müzikseverler, Terchitko Di Praga konserine yoğun ilgi göstererek geceyi dolu dolu yaşadılar. Festival, müzik dolu anları ve kaliteli sanatçıları ile bu yıl da katılımcılara eşsiz deneyimler sundu.

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde "Terchitko Di Praga" sahne...

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde "Terchitko Di Praga" sahne aldı.

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde "Terchitko Di Praga" sahne...

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde "Terchitko Di Praga" sahne aldı.

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