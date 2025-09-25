25 Eylül 2025 Haber Gündemi: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri ve Küresel Sumud Filosu

25 Eylül 2025 Özel Haber Gündemi

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde yeni sıçrama

Bakan Ömer Bolat, New York'ta yaptığı açıklamada Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin yeni bir sıçramanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"Siyasi alandaki yakınlaşma, liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, ekonomi, ticaret ve iş dünyası alanında da son derece olumlu bir hava meydana getirmiş"

"İki ülke arasındaki ticaret bu yıl 40 milyar dolara doğru uzandı. İki liderin geçmişte ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için pazara giriş imkanları konusundaki kolaylıklarla ilgili düzenlemeleri müzakerelerde ele alıyoruz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'tan açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır" dedi.

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Küresel Sumud Filosu'na dron saldırıları

Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin, Cenevre'de filoya onlarca dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

"Bu saldırıların içerikleri farklıydı. Dronların bir kısmı direkt gemilere, bir kısmı ise yakınlarına ses bombaları attı"

"(Saldırıyı düzenleyenler) Onlarda hangi gemide kimin katılımcı olduğuna dair listenin olduğunu düşünüyoruz. Belli gemilere, özellikle milletvekillerinin bulunduğu özel gemilerin yelkenlerine zarar vermek için 3 kere art arda saldırı yaptılar"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4. Fransız milletvekili saldırıyı "savaş suçu" ilan etti

Marie Mesmeur, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka vurgu yaptı.

"Bize gözdağı vermeye, bizi korkutmaya, Yunanistan’da durmamızı ve yola devam etmememizi sağlamaya çalıştılar ancak işe yaramadı çünkü bugün hiçbir gemi durmadı. Hala aynı kararlılıktayız"

"Bu, bir savaş suçu çünkü uluslararası hukuka göre hiçbir askeri amacı olmayan bir sivil gemiye saldırmak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca bir savaş suçu teşkil etmektedir"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5. Filodakiler yüksek moral ve kararlılıkla Gazze'ye ilerliyor

Küresel Sumud Filosu üyeleri, Gazze'ye doğru ilerlerken moral ve kararlılık mesajı verdi.

Alejandra Martinez: "Filodaki herkesin morali yüksek. Taahhüdümüzü ve insani hedefimizi yerine getirmekte kararlıyız"

Alicia Armesto: "Hepimiz özgür, hayatta ve sağlıklı bir şekilde tekrar evimize dönmeye çalışacağız"

(Şenhan Boleli/Madrid) (Görüntülü)

6. Hollanda'da 50 gün boyunca kayıpların isimleri okundu

Hollanda'da 50 gün boyunca Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimleri gece gündüz kayıt altına alındı ve okundu.

(Abdullah Aşıran/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7. Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur'da

Nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak belirlendi; ikinci sırada Çanakkale yer alıyor. Türkiye'deki esnaf sayısı 31 Ağustos itibarıyla 2 milyon 287 bin 3 olarak kayıtlara geçti.

(Serhat Tutak/Ankara)

8. Akkuyu NGS'de Türk mühendislerin hedefi nükleer enerji yarışına destek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev yapan 319 Türk mühendisin hedefi Türkiye'nin nükleer enerji yarışına katkı sağlamak.

Abdullah Hasdemir (Reaktör Tesisi Kıdemli Operatörü): "Projeyi tamamladığımızda hem Türkiye'nin kendi başına enerji bağımsızlığını sağlayabilecek potansiyeli olduğunu göstereceğiz hem de sonrasında atılacak adımlar için de bir güven sağlayacağız"

Mehmet Türütoğlu (Nükleer Güvenlik Birimi Fizik Hesaplamaları Baş Uzmanı): "Burada çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nükleer enerjinin ülkemize kazandırılması noktasında ilklerden olmak bizi çok mutlu ediyor"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9. Adli tıpta yeni trend: "sanal otopsi"

Prof. Dr. Michael Josef Thali (İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü) sanal otopsinin avantajlarını anlattı.

"Normal otopsilerde beden bütünlüğü korunamıyor, beden açılıp bulgular elde edilip geri kapatılıyor fakat sanal otopside vücut bütünlüğü bozulmadan hem bulgulara daha kısa sürede ulaşılabiliyor hem de bulguların doğruluğu çok daha etkin oluyor"

Prof. Thali, özellikle baş ve boyun bölgesinin 3 boyutlu tarayıcılarla görüntülendiğini, MR teknolojisi kullanıldığını ve yöntemin her türlü bedende uygulanabileceğini vurguladı.

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10. İklim değişikliği ve artan sıcaklıklar şeker tüketimini yükseltiyor

Cardiff, Zhejiang, Southampton ve Rhode Island üniversitelerinden araştırmacıların çalışması, ilave şeker tüketiminin artan sıcaklıklarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Doç. Dr. Furkan Burak (Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi): "Sıcağın etkisiyle sıvı kaybına bağlı terleme, sıvı alımı ve serinleme isteği doğal olarak artıyor. Daha hızlı ulaşılan, daha soğuk, işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler, özellikle ilave şeker eklenmiş içeceklerin kullanımı da çok ciddi artıyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

11. Nadir hastalık: TÜRKKÖK'ten bulunan ilikle şifa

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde nadir görülen bir hastalığa yakalanan hasta, TÜRKKÖK'ten bulunan uyumlu kemik iliği ile sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Mesut Ayer: "Hastaya uyumlu kemik iliğini TÜRKKÖK'ten bulduk. Bu vericiyi bulduktan sonra kök hücresi toplandı... Şu anda hastamız gayet iyi"

Atakan Erden (tedavisi tamamlanan hasta): "İlik naklinde karar verildikten sonra kardeşlerim ikisi de uyumsuz çıktı. TÖRKKÖK'ten yurt içi bir bağışçı bulundu. Ondan aldığım bağışla beraber inşallah tamamen iyileşeceğim"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12. Kombi ve ısıtma cihazlarına düzenli bakım önerisi

Ekrem Erkut (Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı), doğal gazla çalışan cihazların her yıl yaz döneminde yetkili servislerce bakımının yapılmasını önerdi.

Erkut ayrıca tüketicilerin servislerin yetkili olup olmadığını marka siteleri veya çağrı merkezleri üzerinden doğrulamalarını tavsiye etti.

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

13. Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor

Altın bu yıl yüzde 40'ın üzerinde kazandırarak ons başına 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor.

Hamad Hussain (Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti): "Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor"

14. Tekstil ve pet şişe atıkları yalıtım malzemesine dönüşüyor

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Harcy firması, tekstil ve pet şişe atıklarından ürettiği yalıtım malzemelerini inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanıma sunuyor.

Melih Gazi Küşüm (Harcy kurucu ortağı): "Silivri'de yeni açtığımız üretim tesisiyle yılda 2 bin ton tekstil ve pet şişe atığını ekonomiye kazandırmayı ve 2700 ton karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

15. Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon yarın başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nin 60. sezonu yarın başlayacak. Ligde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes en fazla şampiyon olan takım konumunda.

Diğer şampiyonluk sayıları: Fenerbahçe 12, Galatasaray 5, Beşiktaş 2.

(Emre Doğan/İstanbul)

16. Dört büyük kulübün son 10 yılına ekonomik bakış

Son 10 yılda dört büyük kulüp 1,6 milyar avro zarar ederken, en fazla zarar 501 milyon avro ile Fenerbahçe'de görüldü. Toplamda bonservis zararları 310,8 milyon avro, en yüksek açık 115 milyon avro ile Galatasarayda kaydedildi.

Four büyüklerin SGK ve vergi borçları 6,1 milyar lirayi aşıyor. 2024-25 sezonunda 10,2 milyar liralık limiti bulunan dört büyükler 19,4 milyar lira harcadı.

(Eyüp Karakuş/İstanbul)

17. Galatasaray, Alanyaspor maçıyla rekor peşinde

Galatasaray, Alanyaspor'u yenerek ligdeki en iyi sezon başlangıcını yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar 4 maç daha kazanması halinde Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda kırdığı rekoru egale edecek.

(Can Öcal/İstanbul)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.