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25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yılki festivalde ödüller Yılmaz Ulusoy, Burçak Evren ve Kerem Çatay'a takdim edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:46
25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, The Bank Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreniyle sanatseverleri bir araya getirdi. Bu yıl, Kültür ve Sanata Katkı Ödülü iş insanı Yılmaz Ulusoy'a, Sinemaya Katkı Ödülü ise sinema eleştirmeni Burçak Evren'e verildi. Ayrıca, Uluslararası Randevu Ödülü yapımcı Kerem Çatay'a takdim edildi.

Hollanda sineması bu yıl festivalin odak noktası oldu

Festivalin bu yılki odak ülkesi Hollanda olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen bu etkinlik, ülkeler arası kültürel paylaşım ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan'dan Sinema Vurgusu

Törende konuşma yapan TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan, "Bu gece sinemanın büyüsünü bir kez daha birlikte yaşıyoruz. Hollanda'nın zengin sinema kültürünü kendi sinemamızla buluşturmak bizim için çok kıymetliydi. Sinema, farklı coğrafyaların insanlarını ortak duygularda buluşturan en güçlü sanat dalıdır," dedi.

Birol Güven: Birlikte Film Yapmanın Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü ve yönetmen Birol Güven, organizasyona katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Film yapmak çok güzel ama daha güzeli birlikte film yapmaktır. Özellikle başka ülkelerdeki arkadaşlarla çalışmak bizim için çok değerli," dedi.

Ödül Törenine Önemli İsimler Katıldı

Törene, Hollandalı yapımcı Sandra Bolz, yönetmen Vincent Boy Kars, oyuncu Lisa Zweerman ve senarist, yönetmen ve yapımcı Nafiss Nia gibi önemli isimler de katıldı. Ödül programının ardından piyanist Doğan Kospançalı ve solist Buket Bengisu tarafından sunulan dinleti ile etkinlik sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali"nin ödül töreni, The Bank Hotel'de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve senarist Birol Güven, programa katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali"nin ödül töreni, The Bank Hotel'de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve senarist Birol Güven, programa katılarak konuşma yaptı.

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