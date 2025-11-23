25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Attalos’ta başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 25’inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali, kentin simge mekânlarında yapılan etkinliklerle açıldı. Festivalin başlangıcı, kent merkezinde düzenlenen "Sokakta Müzik Ziyafeti" ile duyuruldu.

Sokakta Müzik Ziyafeti: Attalos Heykeli önünde müzik

Attalos Heykeli önünde kurulan sahnede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri ve eğitmenleri, gün boyu süren programda Antalyalılara seçkin eserlerden oluşan bir repertuvar sundu. Farklı yaş gruplarındaki konservatuvar öğrencileri, piyano başta olmak üzere enstrüman ve şan bölümlerinden solo ve toplu performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kentin meydanı müzikle doldu, açılış konseri AKM'de

Kentin en işlek noktalarından biri olan Attalos Heykeli önündeki etkinlikte yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş konserleri ilgiyle izledi. Festivalin resmi açılış konseri ise 27 Kasım Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşecek. Açılış konserinde Türk müziğinin güçlü seslerinden Cem Adrian ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Festival, konser salonlarının dışına taşarak kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

