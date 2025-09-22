250 Yazar Ortak Bildiri: İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Tepki

250 yazar ve edebiyatçı, Mahmud Derviş'in dizeleriyle başlayan ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:41
250 Yazar Ortak Bildiri: İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Tepki

250 Yazar ve Edebiyatçı Ortak Bildiriyle Gazze'deki Soykırıma Tepki Gösterdi

Bildiride Mahmud Derviş'ten alıntı ve güçlü çağrı yer aldı

250 yazar ve edebiyatçı, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tepki gösteren ortak bir açıklama yayımladı.

"Nereye gitmeliyiz bu son sınırdan sonra/Göklerin sonuncusundan sonra nereye uçar kuşlar/Son rüzgardan sonra nerede uykuya dalar bitkiler?" dizeleriyle başlayan açıklamada, yaralayıcı görüntülere ve süregelen yıkıma dikkat çekildi.

Açıklamada, "Artık yeter! Bu yıkım durmalı!" ifadeleri öne çıktı. Metinde, Gazze'yi ne uluslararası anlaşmalar, ne bu anlaşmaları imzalamış devletler, ne demeçler kurtarabildi denildi ve sorumluluğun; işgalci, soykırımcı saldırganlık ile küresel çıkarlarla ilişkili aktörlerde olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklama ayrıca şu ifadeleri içerdi: "Savaş tüccarları karlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu. Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze'den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o."

Açıklamayı imzalayanlar arasında Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Erendiz Atasü, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Murat Gülsoy, Oya Baydar ve Yekta Kopan yer aldı.

Yazarlar, bildiride uluslararası toplumun ve ilgili aktörlerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
4
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
5
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta