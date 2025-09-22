250 Yazar Ortak Bildiri: İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Tepki

250 Yazar ve Edebiyatçı Ortak Bildiriyle Gazze'deki Soykırıma Tepki Gösterdi

Bildiride Mahmud Derviş'ten alıntı ve güçlü çağrı yer aldı

250 yazar ve edebiyatçı, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tepki gösteren ortak bir açıklama yayımladı.

"Nereye gitmeliyiz bu son sınırdan sonra/Göklerin sonuncusundan sonra nereye uçar kuşlar/Son rüzgardan sonra nerede uykuya dalar bitkiler?" dizeleriyle başlayan açıklamada, yaralayıcı görüntülere ve süregelen yıkıma dikkat çekildi.

Açıklamada, "Artık yeter! Bu yıkım durmalı!" ifadeleri öne çıktı. Metinde, Gazze'yi ne uluslararası anlaşmalar, ne bu anlaşmaları imzalamış devletler, ne demeçler kurtarabildi denildi ve sorumluluğun; işgalci, soykırımcı saldırganlık ile küresel çıkarlarla ilişkili aktörlerde olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklama ayrıca şu ifadeleri içerdi: "Savaş tüccarları karlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu. Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze'den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o."

Açıklamayı imzalayanlar arasında Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Erendiz Atasü, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Murat Gülsoy, Oya Baydar ve Yekta Kopan yer aldı.

Yazarlar, bildiride uluslararası toplumun ve ilgili aktörlerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.