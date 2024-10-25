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İngiltere'nin Gazze Üzerindeki Keşif Uçuşları ve UCM ile İşbirliği

İngiltere Savunma Bakanlığı, Gazze'deki keşif verilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşma olasılığını değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:20
İngiltere'nin Gazze Üzerindeki Keşif Uçuşları ve UCM ile İşbirliği

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, Gazze'de gerçekleştirilen keşif uçuşlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ile İşbirliği

Savunma Bakanlığı, uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) gelen savaş suçlarına ilişkin resmi taleplerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

RAF Uçuşları ve Faaliyetleri

Sky News'ta yayınlanan habere göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait uçaklar, Gazze üzerinde esir arama faaliyetleri için yüzlerce uçuş gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı, Shadow R1 tipi keşif uçağının sadece İsrail'in esirleri bulma çabalarına destek sağladığını ve Hamas’a karşı herhangi bir eylemde bulunmadığını ifade etti.

Silahsız Uçuşlar ve Bilgi Paylaşımı

Açıklamada, "Görevimiz, aralarında İngilizlerin de bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasıyla sınırlıdır" denilerek, Aralık 2023'ten bu yana gerçekleştirilen silahsız uçuşlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, müttefiklerle uluslararası insancıl hukuka uygun olarak bilgi paylaşıldığı ve yalnızca esirlere ilişkin bilgilerin İsrailli kurumlara aktarıldığı kaydedildi.

Uçuş Sayıları Üzerine Değerlendirmeler

RAF'ın 3 Aralık 2023 tarihinden itibaren 250 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, bu sayının 600 olduğunu öne sürdü.

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