Edirne'de Trakya Üniversitesi Kampüsünde Yaban Domuzu 'Üniversiteli' Oldu

Kampüs çevresinde dolaşan domuz öğrencilerin ilgisini çekti

Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi çevresinde görüntülenen yaban domuzu, öğrenciler ve personel arasında ilgi ve şaşkınlık yarattı.

Üniversiteye bitişik ormanlık alandan kampüs içindeki yollara kadar dolaşan domuz, kampüs sakinleri tarafından sık sık gözlemlendi. Domuzu gören bazı öğrenciler, o anları cep telefonlarıyla kaydederken, esprili yorumlarla durumu paylaştı; bazıları "Domuz da üniversiteli oldu" diye konuştu.

Yetkililer, bölgedeki yaban hayatının son günlerde yeterli yiyecek bulamaması nedeniyle yerleşim alanlarına yaklaştığını belirtiyor. Kampüs çevresinde sıkça görülmesi, öğrenci ve personelin dikkatini çekti.

Uzmanlar, kış aylarında yaban hayvanlarının ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu nedenle yerleşim merkezlerine daha sık yaklaştığını vurgulayarak vatandaşları ve kampüs sakinlerini uyarıyor.

EDİRNE'NE YABAN DOMUZU DA ÜNİVERSİTELİ OLDU.