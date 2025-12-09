DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,54 0,06%
ALTIN
5.764,17 -0,43%
BITCOIN
3.962.644,25 -2,61%

Edirne'de Trakya Üniversitesi Kampüsünde Yaban Domuzu 'Üniversiteli' Oldu

Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi çevresinde görülen yaban domuzu, kampüste ilgi çekti; uzmanlar kış aylarında hayvanların yerleşimlere yaklaştığını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:20
Edirne'de Trakya Üniversitesi Kampüsünde Yaban Domuzu 'Üniversiteli' Oldu

Edirne'de Trakya Üniversitesi Kampüsünde Yaban Domuzu 'Üniversiteli' Oldu

Kampüs çevresinde dolaşan domuz öğrencilerin ilgisini çekti

Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi çevresinde görüntülenen yaban domuzu, öğrenciler ve personel arasında ilgi ve şaşkınlık yarattı.

Üniversiteye bitişik ormanlık alandan kampüs içindeki yollara kadar dolaşan domuz, kampüs sakinleri tarafından sık sık gözlemlendi. Domuzu gören bazı öğrenciler, o anları cep telefonlarıyla kaydederken, esprili yorumlarla durumu paylaştı; bazıları "Domuz da üniversiteli oldu" diye konuştu.

Yetkililer, bölgedeki yaban hayatının son günlerde yeterli yiyecek bulamaması nedeniyle yerleşim alanlarına yaklaştığını belirtiyor. Kampüs çevresinde sıkça görülmesi, öğrenci ve personelin dikkatini çekti.

Uzmanlar, kış aylarında yaban hayvanlarının ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu nedenle yerleşim merkezlerine daha sık yaklaştığını vurgulayarak vatandaşları ve kampüs sakinlerini uyarıyor.

EDİRNE'NE YABAN DOMUZU DA ÜNİVERSİTELİ OLDU.

EDİRNE'NE YABAN DOMUZU DA ÜNİVERSİTELİ OLDU.

EDİRNE'NE YABAN DOMUZU DA ÜNİVERSİTELİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi
2
Bursa'da 19 Yaşındaki Berat Yavuz 3 Gündür Kayıp
3
Giresun Tirebolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
Samsun'da İş Yerinin Bodrumunda 42 Yaşındaki Ö.E. İple Asılı Ölü Bulundu
5
Malatya'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Kontrollü Patlatıldı
6
Merz: Ukrayna Olmadan Karar Alınamaz — Paşinyan ile Berlin Görüşmesi
7
Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Yürürlüğe Girdi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi