Muş-Bulanık'ta Kar Engeli: Jandarma Rampada Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Muş-Bulanık karayolunda yoğun kar nedeniyle Kazanan rampasında araçlar mahsur kaldı; jandarma ve askeri personel müdahalesiyle trafik kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 01:52
Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, Muş-Bulanık karayolu üzerindeki Kazanan rampasında sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç rampada mahsur kaldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Bölgede görevli jandarma ekipleri ile askeri personel, yolda kalan araçları tek tek iterek güvenli alana almaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla trafik kısa sürede yeniden kontrollü olarak sağlandı.

Sürücülere uyarılar

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede ekipler, sürücüleri zincir takmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

