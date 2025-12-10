Muş-Bulanık'ta Kar Engeli: Jandarma Rampada Mahsur Kalan Araçları Kurtardı
Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, Muş-Bulanık karayolu üzerindeki Kazanan rampasında sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç rampada mahsur kaldı.
Müdahale ve kurtarma çalışmaları
Bölgede görevli jandarma ekipleri ile askeri personel, yolda kalan araçları tek tek iterek güvenli alana almaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla trafik kısa sürede yeniden kontrollü olarak sağlandı.
Sürücülere uyarılar
Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede ekipler, sürücüleri zincir takmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyardı.
