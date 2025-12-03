Gonca Köksal Aras'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Erişilebilirlik ve Dayanışma

Gonca Köksal Aras'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün eşit yurttaşlık hakkının altını çizen önemli bir hatırlatma olduğunu vurguladı.

Başkanın Mesajı

Başkan Köksal Aras mesajında şunları ifade etti:

"3 Aralık, engelli bireylerimizin toplumdaki yerini güçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, karşılaştıkları engelleri kaldırmak için hepimize sorumluluk yükleyen anlamlı bir gündür. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak projeler üretmek, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onların yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak en temel önceliklerimizden biridir"

Aras, engelliliğin yalnızca bireylerin ya da ailelerinin omuzlarına bırakılacak bir yük olmadığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Biz de Menteşe’de, özel ihtiyaçlı bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif, görünür ve özgür bir şekilde var olmasını çok önemsiyoruz. Bunun için belediye olarak erişilebilirlikten sosyal desteğe, eğitimden rehabilitasyona kadar pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz"

Günlük Hayatta Karşılaşılan Zorluklar

Başkan Köksal Aras, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün pek çok özel ihtiyaçlı birey; ulaşımda, eğitimde, istihdamda, kamusal alan kullanımında hâlâ ciddi engellerle karşılaşıyor. İşte bu nedenle 3 Aralık farkındalık, eşitlik ve adalet çağrısıdır. Empati kurmak, destek olmak ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek hepimizin ortak görevidir."

Menteşe Belediyesi'nin Çalışmaları

Aras, belediyenin uygulamalarına ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri paylaştı:

"Bu anlayışla Otizm Hareket Merkezi Bi Nefes’i hizmete açtık. Merkezimizde otizmli bireylerin motor becerilerini geliştirmeye, fiziksel aktivitelerini güçlendirmeye yönelik özel programlar uyguluyoruz. Özel ihtiyaçlı bireylerimiz için etkinlikler, eğitimler, farkındalık programları düzenliyoruz. Her bir çalışma, onların yaşamına dokunmak, ailelerine nefes olmak içindir."

Toplumsal Dayanışma Çağrısı

Mesajının sonunda toplumsal dayanışmaya vurgu yapan Başkan Köksal Aras, Menteşe için ortak sorumluluk çağrısını yineledi:

"Engellilik, yalnızca bireyin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Her birey, eşit fırsatlara sahip olduğu bir kentte yaşamalıdır. Ancak o zaman daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir Menteşe’yi hep birlikte inşa edebiliriz. Engelli bireylerimiz ve aileleriyle çıktığımız bu umut dolu yolculukta her zaman yanlarında olacağız. Çünkü inanıyorum ki; sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla atılan her adım, engelleri ortadan kaldırır"

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, BUGÜNÜN EŞİT YURTTAŞLIK HAKKININ ALTINI ÇİZEN ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA OLDUĞUNU BELİRTTİ.