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266 Projeyle 60. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Yoğun İlgi

Bu yıl Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 proje başvurusu yapıldı, başvuru sayısı son 10 yılın en yükseği.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:58
266 Projeyle 60. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Yoğun İlgi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Rekor Katılım

Bu yıl 60. kez düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Metrajlı Film yarışmaları için 266 projenin başvurusunu aldı.

Başvuru Süresi ve Sonuçlar

Festivalin basın bürosunun yaptığı açıklamaya göre, 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, başvuru süresi 12 Ağustos saat 18.00'de sona erdi. 29 Temmuz'da başlayan ve iki hafta boyunca süren başvuruların sonucunda, bu yıl toplamda 266 proje kaydedildi. Bu rakam, son altı yılın en yüksek sayısını temsil ediyor.

Yarışmalara Göre Başvuru Dağılımı

Alınan başvuru sayılarında, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na 169 ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise 47 proje katıldı. Başvuru sayısındaki artış, festivalin ilgi çekici ve prestijli bir etkinlik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Seçim Süreci ve Ödüller

Ulusal seçkide yer alacak filmler, Türkiye prömiyeri şartını taşımak zorunda. Seçilen yapımların en geç 6 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Bu yılki ulusal yarışmalarda toplam 5 milyon lira ödül verileceği duyuruldu. Ödüller, festivalin kapanış töreninde, 12 Ekim'de sahiplerini bulacak.

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