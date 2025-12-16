Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu

Olayın detayları

Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 616. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında ikamet eden, 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan, 3 gündür haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla evine gitti. Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde buldular ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Erdoğan Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze Karasu Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma ve beklenen otopsi

Çevreden edinilen bilgilere göre, Tunca en son Pazar günü saat 17.00 sıralarında mahallenin kahvehanesinde görülmüştü. Tunca'nın köye gitmek istediği ancak gitmediği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

