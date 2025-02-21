27 Büyükşehirde Eş Zamanlı Denetim: 144 Düzensiz Göçmen Yakalandı

27 Büyükşehirde Düzensiz Göçmen Denetimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük çaplı bir denetimle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Denetimler, 27 büyükşehirde eş zamanlı olarak yapıldı ve toplamda 96 mobil göç noktasında 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Sonuçlar, denetimlerin etkinliğini gözler önüne serdi.

Bakan Yerlikaya, tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi. Ayrıca, denetimlerde görev alan ekipleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Denetimlerin Amacı

Bu tür denetimlerin, düzensiz göçü önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Göçmenlerin durumlarının daha iyi takip edilmesi hedefleniyor.