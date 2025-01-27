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27 Ocak 2025 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

CHP, ekonomi ve spor alanındaki önemli gelişmeler için 27 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikler listelendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 00:00
27 Ocak 2025 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

POLİTİKA

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Sakaryaspor-Manisa FK karşılaşmasıyla sona erecek. (Sakarya/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Yalovaspor Basketbol-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Yalova/19.00)

4- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/11.00)

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