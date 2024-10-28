28 Ekim 2024 Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurulma Tarihi: 6 Nisan 1920

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig: Ligin 10. haftası, İstanbul'da RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile Beşiktaş maçlarıyla sona erecek. (İstanbul, 17.00 / 20.00) Trendyol 1. Lig: 10. hafta, Manisa'da Manisa FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak. (Manisa, 20.00) Hentbol Erkekler Süper Lig: 9. haftaya, Ankara'da DEPSAŞ Enerji ile Mihalıççık Belediyespor arasında gerçekleşecek mücadele ile devam edilecek. (Ankara, 19.00)

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