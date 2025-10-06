28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis — Yargıtay'ın bozma kararı sonrası

28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yeniden yargılanan 16 sanıklı 28 Şubat davasında karar açıklandı. Mahkeme, 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi; vefat eden üç sanığın dosyadan düşürülmesine hükmedildi.

Duruşma ve savunmalar

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara söz verdi.

Emekli Korgeneral Köksal Karabay, soruşturmanın ilk aşamasında görev yapan savcı ve hakimlerin FETÖ üyeliğinden ihraç edildiğini ve hukuken ceza aldıklarını belirterek, iddianamede somut delil bulunmadığını savundu ve beraat talep etti.

Emekli Koramiral Altaç Atılan, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptığı sürede vatana sadakatle hizmet ettiğini, dosyadaki belgeler üzerinde oynandığının ortaya çıktığını ve davanın 13 yılı aşkın süredir devam eden bir FETÖ kumpası olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen, davanın özel olarak kurgulanmış bir kumpas olduğunu iddia ederek soruşturmanın başında olan herkesin FETÖ ile bağlantısının çıktığını, iddianameyi hazırlayan savcıya karşı kin ve husumet bulunduğunu ve beraat talep ettiğini belirtti.

Eski YÖK Başkanı ve diğer sanıkların savunmaları

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, iddianamedeki suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu savunarak, YÖK'ün söz konusu uygulamalarla ilgisi olmadığını, kendisine hiçbir belge veya talimatın gelmediğini ve Yargıtay kararında çelişkiler bulunduğunu ifade etti.

Sanıklar emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şener, emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve emekli Korgeneral Erdoğan Öznal da iddianamenin somut delillere dayanmadığını belirterek beraat talep etti.

Avukatların argümanları ve mahkeme kararı

Sanık avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini, yargılamanın 13 yıldır sürdüğünü, müvekkillerinin yaşlı olduğunu ve iddianamede somut delil bulunmadığını vurgulayarak beraat talep etti.

Mahkeme, dosyadan düşürülenler arasında vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un bulunduğunu, diğer sanıklar hakkında ise 13 kişinin "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına hükmettiğini açıkladı.

Yargıtay'ın bozma kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce bazı sanıklar hakkında verilen müebbet cezalarını onamış; ancak bazı sanıklar hakkında ise mahkumiyet kararının "yardım eden" sıfatıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozma kararı vermişti. Bozma kapsamındaki 16 sanığın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Davanın kararına ilişkin detaylar mahkeme tutanağına ve resmi açıklamalara göre takip edilecek.