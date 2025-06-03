28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Kapanış Töreni Gerçekleşti

Uçan Süpürge Festivali, Ödüllerle Noktalandı

28'inci kez düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl da kapsamlı bir programla sinemaseverlerle buluştu. Festivalin kapanış töreni, Kült Kavaklıdere Sineması'nda gerçekleştirildi.

Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler Teması

Festivalin açılışının ardından, hayatını kaybeden tüm kadınlara ithafen hazırlanan kısa film gösterimiyle tören başladı. Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, konuşmasında genç bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, festivalde emeği geçen tüm bireylere teşekkür etti.

Dayanışma ve Ödüller

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak, festivalin bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirdi ve kadınlarla dayanışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Festival kapsamında, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ödülü için yarışan 10 film arasından, Gündüz Apollon Gece Athena filmiyle Emine Yıldırım ödüle layık görüldü. Yıldırım'ın bu başarısı, festivalin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapanış etkinliğiyle sona erdi.