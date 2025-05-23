29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesinin organizasyonuyla düzenlenen 29. Bedia Muvahhid Ödülü, 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerine kavuştu.

Törende Öne Çıkan İsimler

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleşen ödül töreninde, bu yılki ödüller oyuncular Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu'na verildi. Törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve genç yetenek Selen Nur Sarıyar gibi birçok davetli katıldı.

Genç Günler'e Vurgu

İşsever, etkinlikte yaptığı konuşmada, Genç Günler'in her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftasında düzenlendiğini belirterek, gençlerin sanatsal ifade özgürlüğü konusuna dikkat çekti. Bu organizasyonun, sanatla çatışmasız bir iletişim kurmanın önemini vurguladığını ifade etti.

Bedia Muvahhid'in Mirası

Selma Durak ise Bedia Muvahhid'in tiyatroyu bir yaşam biçimi olarak benimsediğini aktararak, "Bu seçim onun her oyununda, her repliğinde kendini gösteriyordu. Bu nedenle onun adına verilen bu ödül, sadece bir takdir değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Tiyatronun gücüne inanan, emeğini sahneyle yoğuran, seyircisiyle gönül bağı kurabilen genç sanatçılarımızın yolunu aydınlatan bir meşaledir," dedi.

Müzik Dinletisi ve Anılar

Törenin onur konuğu Alev Oraloğlu, Bedia Muvahhid ile olan anılarını paylaştı. Etkinlikte ayrıca flüt sanatçısı Özlem Noyan ile piyano sanatçısı Tarkan Tarıer tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince düzenlenen "29. Bedia Muvahhid Ödülü", 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince düzenlenen "29. Bedia Muvahhid Ödülü", 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini buldu.