DOLAR
39,03 -0,27%
EURO
44,04 0,01%
ALTIN
4.142,87 -0,57%
BITCOIN
4.338.533,86 -0,14%

29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu

29. Bedia Muvahhid Ödülü, İstanbul'daki Genç Günler kapanış gecesinde oyuncular Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu’na takdim edildi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:32
29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu

29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesinin organizasyonuyla düzenlenen 29. Bedia Muvahhid Ödülü, 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerine kavuştu.

Törende Öne Çıkan İsimler

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleşen ödül töreninde, bu yılki ödüller oyuncular Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu'na verildi. Törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve genç yetenek Selen Nur Sarıyar gibi birçok davetli katıldı.

Genç Günler'e Vurgu

İşsever, etkinlikte yaptığı konuşmada, Genç Günler'in her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftasında düzenlendiğini belirterek, gençlerin sanatsal ifade özgürlüğü konusuna dikkat çekti. Bu organizasyonun, sanatla çatışmasız bir iletişim kurmanın önemini vurguladığını ifade etti.

Bedia Muvahhid'in Mirası

Selma Durak ise Bedia Muvahhid'in tiyatroyu bir yaşam biçimi olarak benimsediğini aktararak, "Bu seçim onun her oyununda, her repliğinde kendini gösteriyordu. Bu nedenle onun adına verilen bu ödül, sadece bir takdir değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Tiyatronun gücüne inanan, emeğini sahneyle yoğuran, seyircisiyle gönül bağı kurabilen genç sanatçılarımızın yolunu aydınlatan bir meşaledir," dedi.

Müzik Dinletisi ve Anılar

Törenin onur konuğu Alev Oraloğlu, Bedia Muvahhid ile olan anılarını paylaştı. Etkinlikte ayrıca flüt sanatçısı Özlem Noyan ile piyano sanatçısı Tarkan Tarıer tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince düzenlenen "29. Bedia Muvahhid Ödülü", 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince düzenlenen "29. Bedia Muvahhid Ödülü", 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini buldu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi İçin Taziye Ziyareti
3
29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu
4
Sultans Of The Opera Konseri AKM'de Müzikseverlerle Buluştu
5
Kocaeli'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
6
Bakan Tekin Moritanya'da Türkiye Maarif Okulları'nı Ziyaret Etti
7
Fatih'te İki Katlı Metruk Bina Çöktü

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği