29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı: Ücretsiz Konserler ve Etkinlikler

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü 29 Ekim 2025 Çarşamba günü ülke genelinde fener alayları, kortejler ve ücretsiz konserlerle kutlanacak. Vatandaşlar "29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta?" ve "Hangi konserler ücretsiz?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediyelerin hazırladığı programlarda Kenan Doğulu, Haluk Levent, Levent Yüksel, Koray Avcı, Madrigal ve Feridun Düzağaç gibi isimler sahneye çıkacak.

İstanbul: Festival Havasında Kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, 29 Ekim programında geniş bir etkinlik takvimi sundu. Programlarda konserler, orkestralar ve fener alayları yer alıyor.

İBB'den Dev Kutlama: Kenan Doğulu ve DJ Mahmut Orhan Volkswagen Arena'da sahne alacak. Kenan Doğulu, özel repertuar ve 40 kişilik koro eşliğinde 10. Yıl Marşı seslendirecek; Mahmut Orhan ise canlı elektronik performans sunacak. Etkinlik ücretsiz olup katılım için 29ekim.ibb.istanbul adresinden kayıt gerekmektedir.

Beşiktaş Meydanı: İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi eşliğinde nostalji ve coşku bir araya geliyor. Konuk sanatçılar arasında Moğollar, Zuhal Olcay, Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Şebnem Paker ve sürpriz isimler yer alacak. Saat: 19.30.

İstanbul İlçe Etkinlikleri

Bakırköy: Saat 19.00'da Dikilitaş'tan Cumhuriyet Meydanı'na fener alayı yürüyüşü; saat 21.30'da Koray Avcı konseri.

Sancaktepe: Saat 19.00'da kortej yürüyüşü; saat 20.00'de Feridun Düzağaç sahnede.

Bahçelievler: Saat 19.00'da Haznedar Meydanı'nda fener alayı; saat 20.30'da Milli Egemenlik Parkı'nda Sinan Akçıl.

Kadıköy: Alternatif müzikten Ozbi, saat 18.30'da Terminal Kadıköy (Söğütlüçeşme) ücretsiz konseri.

Beykoz: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda saat 19.23'te Cumhuriyet Yürüyüşü; saat 20.00'de Kubat sahnede.

Ataşehir: Gün boyu etkinlikler; saat 21.00'de Ferhat Göçer konseri.

Maltepe: Saat 20.00'de meşale yürüyüşü; saat 20.45'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda Madrigal konseri.

Çekmeköy: Saat 21.00'de Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü'nde İrem Derici.

Bağcılar: Saat 19.30'da Bağcılar Meydanı'nda İlyas Yalçıntaş, Ahiyan ve DJ performansı.

Şile: Atatürk Meydanı'nda saat 20.00'de fener alayı; saat 21.30'da Grup Sahrud konseri.

Ankara: Başkentte Kutlama Programı

Ankara'da kutlamaların merkezi Etimesgut olurken, zengin bir kültür ve konser programı hazırlandı.

Levent Yüksel Konseri: Levent Yüksel, saat 20.00'de Tunahan Kapalı Pazar Yeri'nde Başkentlilerle buluşacak.

Kültürel Etkinlik: 28 Ekim Salı akşamı saat 20.30'da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "100 Yıllık Cumhuriyet Tangoları" konseri düzenlenecek.

Tören ve Açılış: 29 Ekim sabahı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni; saat 12.00'de Ahi-Kent Lokantası'nın açılışı yapılacak.

İzmir: Gündoğdu'da Haluk Levent

İzmir'de 102. yıl coşkusu Körfez'den Gündoğdu Meydanı'na taşınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programı fener alayları, yat yarışları ve konserleri kapsıyor.

Final Gündoğdu'da: Haluk Levent Gündoğdu Meydanı'nda sahne alacak. Saat: 21.00.

Fener Alayı: Saat 20.00'de Hükümet Konağı önünden başlayacak kortej, Konak Pier önünde 350 metrelik dev Türk bayrağı ile birleşerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek.

Yat Yarışı: "102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları" saat 12.00'de Konak Pier'den başlayacak.

AASSM'de Ücretsiz Konser: Klasik Türk Müziği yorumcusu Dilek Türkan, "Cumhuriyet'e Şarkılar" konseri ile saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne alacak. Bu konser ücretsizdir.

Dikili ve Selçuk: "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri kapsamında Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde bando gösterisi; Selçuk Merkez İstasyon Meydanı'nda kortej ve orkestra konseri. Dikili'de saat 20.00'de konserler düzenlenecek.

Vatandaşların etkinliklere zamanında ulaşmaları ve özellikle kapasiteli etkinlikler için ilgili belediyelerin duyurularını ve kayıt gereksinimlerini takip etmeleri önerilir.