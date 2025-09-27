29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Orman Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü/TMY statüsündeki adaylar için 29 Eylül-3 Ekim 2025 tarihlerinde 45 ilde toplam 262 daimi işçi alımı yapacak.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:15
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi için başvuruları başlatıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere engelli ve eski hükümlü/TMY statüsündeki adaylar için toplam 262 daimi işçi kadrosu açtı. Alımlar, Adana'dan Yozgat'a uzanan 45 farklı ilde gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri

OGM Personel Alımı için başvurular 29 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren başlayıp 3 Ekim 2025 Cuma günü sona erecektir. Başvurular yalnızca online olarak Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) e-şube platformu üzerinden kabul edilecektir.

Başvuru platformu: esube.iskur.gov.tr (e-Şube)

Kontenjan Dağılımı

Toplam 262 kişilik kadro, sosyal sorumluluk bilinciyle şu şekilde ayrıldı:

Engelli İşçi Statüsü: 162 Kişi

Eski Hükümlü / TMY Statüsü: 100 Kişi

En Çok Alım Yapılacak İller

Alımlar 45 ilde planlandı. En fazla kadro ayrılan ilk beş il şu şekilde:

Muğla: 28 Kişi

Antalya: 27 Kişi

Ankara: 13 Kişi

Bursa: 13 Kişi

Balıkesir: 12 Kişi

Diğer illere ait kontenjan detayları ve pozisyon nitelikleri, İŞKUR üzerinden yayımlanacak resmi ilan metinlerinde yer alacaktır.

OGM Daimi İşçi Alımı Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların, ilana çıkılacak özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel koşulları da sağlaması zorunludur:

Vatandaşlık ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

İkametgah: Başvuru yapılacak ilin sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Emeklilik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Üst Yaş Sınırı: Başvuruların ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Eğitim Düzeyi: En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Özel Statü Belgeleri: Engelli kadroları için ilgili sağlık kurulu raporu, eski hükümlü/TMY kadroları için durumunu belgeleyen resmi evrak bulundurmak.

Başvuru Şekli

Tüm başvurular belirtilen tarihler arasında sadece İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak alınacaktır. İlanda yer alan detaylar ve başvuru ekranına erişim için ilgili adres şu şekildedir:

e-Şube Başvuru Adresi: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

