29. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda Genç Zihinler Buluştu

Genç Zihinler Antalya'da Bir Araya Geldi

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 29. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları, 20 ülkeden 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin en uzun soluklu matematik yarışmalarından biri olan bu organizasyon, genç yetenekleri Antalya'da buluşturdu.

Olimpiyatların Büyüme Hikayesi

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, açılış konuşmasında olimpiyatların 1996 yılından bu yana yapıldığını ve her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti. Özdemir, 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar öğrencilerin yarıştığını ifade etti. “Bu sene iki aşamalı bir sınav düzenledik. İlk aşama sınavına Türkiye'den 4 bin, diğer ülkelerden ise 2 bin öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden, Türkiye'den en başarılı 1000 öğrenci ile yurt dışından 250 öğrenci finalde yarışma hakkı elde etti.” dedi.

Matematikte Geleceğin Yıldızları

Olimpiyatın kurucusu Prof. Dr. İlham Aliyev, tüm teknolojik gelişmelerin arkasında büyük matematik keşiflerinin yattığına dikkat çekti. Aliyev: “Üstün yetenekli matematikçiler, ilkokulda, ortaokulda, lisede yetişiyorlar. Geleceğin bilim insanları da sizlerin içinde, burada ve dünyanın başka yerlerinde.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden büyük beklentilere sahip olduklarını belirten Aliyev, “Büyük problemleri çözmek için olağanüstü yetenek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Ödül Töreni ile Son Buldu

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, zorlu sınavları geride bırakan öğrencileri tebrik etti. 20 farklı ülkeden katılımcının kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, dereceye girenler için bir ödül töreni düzenlendi. Törende, öğrencilere madalyaları verilirken, puan sıralamasına göre her sınıftan en başarılı ilk 3 öğrenciye Türkiye Zeki ve Dahi Çocukları Eğitim Vakfı ve An Yayıncılık tarafından para ödülü verildi.

Akdeniz Üniversitesince bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları, 20 ülkeden 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesince bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları, 20 ülkeden 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.