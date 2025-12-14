DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Şarkikaraağaç Salur Köyü'nde Ev Yangını: Mutfak ve Oda Kül Oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Köyü'nde çıkan yangında Mümine Y.'ye ait evin mutfak ve bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:49
Şarkikaraağaç Salur Köyü'nde Ev Yangını: Mutfak ve Oda Kül Oldu

Şarkikaraağaç Salur Köyü'nde Ev Yangını: Mutfak ve Oda Kül Oldu

Olayın Detayları

Yangın, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Salur Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümine Y.'ye ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı, ancak evin mutfak bölümü ile bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerinde yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI SALUR KÖYÜ’NDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI...

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI SALUR KÖYÜ’NDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI MÜSTAKİL EVİN MUTFAK VE BİR ODASI TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI SALUR KÖYÜ’NDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama