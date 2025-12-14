Şarkikaraağaç Salur Köyü'nde Ev Yangını: Mutfak ve Oda Kül Oldu

Olayın Detayları

Yangın, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Salur Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümine Y.'ye ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı, ancak evin mutfak bölümü ile bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerinde yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı.

