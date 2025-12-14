Ali Kızıltuğ Keçiören'de Türkülerle Anıldı

Keçiören Belediyesi, Halk Ozanı Ali Kızıltuğu vefatının 8. yıl dönümünde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle andı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılışta, Sivaslı halk ozanının yaşamını ve sanat serüvenini konu alan bir belgesel izleyicilerle buluştu.

Katılımcılar

Programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Bingöl, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Maksut Yücegöğ, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, Divriği Kültür Vakfı Başkanı Salim Gürsoy adına mesajını ileten Ali Cemal Metin, Mursal Köy Derneği Başkanı Hasan Dehmen, sanatçının eşi Fatma Kızıltuğ, kızları Gülşen ve Sakine Kızıltuğ, oğulları Serhat ve Mustafa Kızıltuğ ile çok sayıda dernek ve federasyon temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmalar

Dr. Mesut Özarslan konuşmasında, 'Kızıltuğ önemli bir halk ozanıdır ve bizim kültürümüzün özüdür. Ali Kızıltuğ, yüce Türk milletinin kültür kodlarının aktarımıdır. Onun için biz Ali Kızıltuğları, Aşık Veyselleri, Yunus Emreleri ve daha nicelerini yaşatacağız, başımızın üzerinde tutacağız. Ama her şeyden öte birliğimizi, beraberliğimizi, saygımızı, güzel ahlakımızı yitirmeyeceğiz. Bu eşsiz vatan coğrafyasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Şanlı Türk bayrağını başımızın üstünde tutacağız. Hemşehrim, köylüm Ali Kızıltuğ’u bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum' ifadelerini kullandı.

Fatma Kızıltuğ da duygularını, 'Başkanım size, eşinize, bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve gelen tüm dostlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız, bizler sizlerle varız. Ali, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir halk ozanıydı. 61 yıl yaşadım Ali’yle bir gün incinmedim. Nurlarda yatsın, toprak incitmesin. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin.' sözleriyle dile getirdi.

Türküler ve Anma

Protokol konuşmalarının ardından, eserleri birçok usta tarafından seslendirilen Ali Kızıltuğun türkülerini sahne alan sanatçılar ustalıkla yorumladı. Salon katılımcıları türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken, program duygusal anlara sahne oldu ve Kızıltuğ'un halk müziğine bıraktığı izler yeniden hatırlandı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, sanatçının eserlerinin ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdı. Ali Kızıltuğ, türk halk müziğine kazandırdığı eserlerle minnet ve özlemle yad edildi.

Programın sonunda Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, Kızıltuğ ailesine hediyeler takdim etti; bu an katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı ve protokol üyeleri aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

