3 Aralık’ta Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde Özel Gereksinimli Bireylere Anlamlı Ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, özel gereksinimli bireyleri ağırladı; mumyalanmış deniz canlıları incelendi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:44
3 Aralık’ta Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde Özel Gereksinimli Bireylere Anlamlı Ziyaret

3 Aralık’ta Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde Özel Gereksinimli Bireylere Anlamlı Ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği müzede kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, İstanbul Beylikdüzü’nde özel gereksinimli bireyleri ağırladı. Ziyaretçiler, müzede sergilenen mumyalanmış deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu.

İçerisinde yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısı bulunan ve vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret ettiği müzede, konuklar müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından karşılandı. Katılımcılar, müzedeki canlılar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri eşliğinde sergiyi gezdi.

Günün sonunda özel gereksinimli bireyler ve öğretmenlerine ikram edilen balıklar sunuldu ve birlikte yemek yendi. Ziyaret, katılımcılarda heyecan ve memnuniyet yarattı.

Kanan Balcı etkinlikten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bugün çok güzel bir gündeyiz. Kardeşlerimiz geldi çok değerli. Değer verilmesi gereken kardeşlerimiz. Onları çok seviyoruz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdik, balıkları inceledik. Denizlerimizde hangi ürünlerimiz var onlara dokunarak heyecanlı ve sevinçli bir gün geçirdik. Çok mutluyuz onlarda mutlu. Başımızın tacı onlar. Halkımıza her şey feda. Hepsi birer engelli adayıdır. Onlara yürekten dokunup el vermemiz lazım. Güzellik budur"

Etkinlik, toplumda farkındalık yaratmayı ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlayan anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ’Nİ ZİYARET EDEN ÖZEL...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ’Nİ ZİYARET EDEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER MUMYALANMIŞ DENİZ CANLILARINI YAKINDAN İNCELEDİ.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ’Nİ ZİYARET EDEN ÖZEL...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
3
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı
4
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Yakalandı, 27 Tutuklandı
5
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den Etkilenen Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer Müslüman Oldu
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'da: Buhara'da Mezuniyet Törenine Katıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde