3 Aralık’ta Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde Özel Gereksinimli Bireylere Anlamlı Ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği müzede kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, İstanbul Beylikdüzü’nde özel gereksinimli bireyleri ağırladı. Ziyaretçiler, müzede sergilenen mumyalanmış deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu.

İçerisinde yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısı bulunan ve vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret ettiği müzede, konuklar müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından karşılandı. Katılımcılar, müzedeki canlılar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri eşliğinde sergiyi gezdi.

Günün sonunda özel gereksinimli bireyler ve öğretmenlerine ikram edilen balıklar sunuldu ve birlikte yemek yendi. Ziyaret, katılımcılarda heyecan ve memnuniyet yarattı.

Kanan Balcı etkinlikten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bugün çok güzel bir gündeyiz. Kardeşlerimiz geldi çok değerli. Değer verilmesi gereken kardeşlerimiz. Onları çok seviyoruz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdik, balıkları inceledik. Denizlerimizde hangi ürünlerimiz var onlara dokunarak heyecanlı ve sevinçli bir gün geçirdik. Çok mutluyuz onlarda mutlu. Başımızın tacı onlar. Halkımıza her şey feda. Hepsi birer engelli adayıdır. Onlara yürekten dokunup el vermemiz lazım. Güzellik budur"

Etkinlik, toplumda farkındalık yaratmayı ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlayan anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

