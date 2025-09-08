3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Otomobil fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı dönemde, hükümetten geniş ailelere yönelik somut bir adım geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", özellikle geniş aileleri hedefleyen destekleriyle öne çıkıyor.

İlk Arabam Programı Nedir?

Artan maliyetler ve yüksek faizler nedeniyle sıfır araç sahibi olmak zorlaşırken, program daha önce hiç otomobil sahibi olmamış ailelere öncelik veriyor. Programın temel hedefi, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini desteklerken sosyal devlet ilkesi çerçevesinde özellikle düşük ve orta gelirli geniş ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek. Bu doğrultuda, yararlanacak ailelere piyasa koşullarının çok altında, uzun vadeli ve uygun ödeme seçenekleriyle maddi destek sağlanacağı belirtiliyor.

İlk Arabam Programı Kimler Faydalanabilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan sızan ilk bilgilere göre programın ana hedefi üç ve daha fazla çocuğa sahip aileler. Başvuru şartları arasında, başvuru sahibi ve eşi üzerine kayıtlı başka bir aracın bulunmaması şartı yer alıyor. Ayrıca destek yalnızca sadece Türkiye'de üretilen ve belirli bir yerlilik oranına sahip olan sıfır kilometre otomobiller için geçerli olacak. Programın düşük gelir gruplarına yönelik olması nedeniyle hane halkı gelirine ilişkin bir üst sınır getirilmesi de bekleniyor.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Edinilen bilgilere göre, programın yasal altyapısı ve finansman modeline ilişkin çalışmalar son aşamada. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kurumlarla koordinasyonu tamamladıktan sonra önümüzdeki aylarda resmi başvuru takvimini ve detaylı şartnameyi paylaşacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden veya belirlenecek kamu bankaları aracılığıyla alınması gündemde.

Program, hem yerli üretimi desteklemeyi hem de sosyal refahı artırmayı hedefleyerek, geniş ailelerin sıfır araç sahibi olma umutlarını yeniden canlandırıyor. Resmi açıklama ve başvuru usulleri açıklandığında başvuru koşulları netleşecek.