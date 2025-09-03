DOLAR
3 Eylül 2025 Gündemi: Cumhurbaşkanı, Siyaset, Ekonomi ve Spor

Anadolu Ajansı 3 Eylül 2025 gündemi: Cumhurbaşkanı, siyasi liderler ve bakanların programları, ekonomik veriler ile spor karşılaşmaları.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:00
3 Eylül 2025 Gündemi: Cumhurbaşkanı, Siyaset, Ekonomi ve Spor

GÜNDEM / 3 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GENEL

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na iştirak edecek. (Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemine katılacak, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Zeytinburnu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (İstanbul/11.00/13.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA / YÜRÜTME / SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına iştirak edecek. (Kırklareli/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, havalimanında basın toplantısı düzenleyecek, STK temsilcileri ve parti teşkilatıyla bir araya gelecek, MEMUR-SEN'i, Ticaret ve Sanayi Odası'nı, OSB'yi ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak. (Van/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ / FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret edecek, basın toplantısında ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayacak, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacak, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaretlerde bulunacak. (Sakarya/09.30/10.30/11.30/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt Valiliği'ni, Bayburt Belediyesi'ni, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda inceleme yapacak, Gümüşhane Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. (Bayburt/11.30/12.00/12.30/12.45/Gümüşhane/14.30/17.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA / DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. (Riga/21.15) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçının hazırlıklarını Riva'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Tiflis'e gidecek. (İstanbul/11.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Gürcistan maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Tiflis/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve bir oyuncusu, Türkiye maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Gürcistan, son antrenmanına burada çıkacak. (Tiflis/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turuna 33 müsabakayla devam edilecek. (Fotoğraflı)

***

