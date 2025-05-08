DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,49 0,48%
ALTIN
4.111,21 1,78%
BITCOIN
3.913.977,28 -4,87%

3. Havacılık ve Uzay Zirvesi Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'de gerçekleşen zirve, genç mühendis adaylarını sektör temsilcileriyle buluşturdu ve Türkiye'nin havacılık vizyonunu şekillendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:47
3. Havacılık ve Uzay Zirvesi Kocaeli'de Başladı

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki geleceği için önemli bir adım atıldı. 3. Havacılık ve Uzay Zirvesi, Kocaeli'nin Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öncülüğünde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürütücülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu etkinlik, genç mühendis adaylarını sektör temsilcileriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Zirve kapsamındaki etkinliklerde, Türkiye'de havacılık ve uzay sektöründe öncü rol üstlenen kamu ve özel kuruluş temsilcileri, sektör profesyonelleri ve akademisyenler, üniversite öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Açılışta konuşan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, zirvenin sadece bir öğrenci etkinliği olmanın ötesinde, Türkiye'deki havacılık vizyonuna gençlerin güçlü bir yanıtı olduğunu vurguladı.

Çelebi, ayrıca zirve boyunca, Türkiye'nin lider kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenlerin öğrencilerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunacaklarını ifade etti. Hepsinin, bu vizyonun parçası değil, şekillendiricileri olma gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Özellikle, GTÜ'nün havacılık ve uzay fakültesi bünyesindeki uçak mühendisliği bölümünün son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Çelebi, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerindeki kararlılığını vurgularken, "Savunma sanayi, bir ülkenin askeri kapasitesinin yanı sıra teknolojik yetkinliği ve stratejik bağımsızlığını belirleyen kilit sektörlerinden biridir. Gelişmiş ülkeler savunma teknolojilerine yaptıkları yatırımlarla inovasyon sınırlarını zorlarken, Türkiye de bu kararlılığını giderek daha da net bir şekilde ortaya koyuyor," dedi.

GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü Başkanı Enis Talha Sünnetçi, havacılık ve uzay alanında hedeflerinin daha ileriye gitmek olduğunu belirtti. Zirve, yarın sona erecek.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübünce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık...

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübünce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi başladı. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübünce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık...

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübünce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi başladı. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
2
Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla 7 Aylık Bebek Sevk Edildi
4
SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi
5
Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı
6
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı Ziyaret Etti
7
Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye