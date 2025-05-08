3. Havacılık ve Uzay Zirvesi Kocaeli'de Başladı

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki geleceği için önemli bir adım atıldı. 3. Havacılık ve Uzay Zirvesi, Kocaeli'nin Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öncülüğünde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürütücülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu etkinlik, genç mühendis adaylarını sektör temsilcileriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Zirve kapsamındaki etkinliklerde, Türkiye'de havacılık ve uzay sektöründe öncü rol üstlenen kamu ve özel kuruluş temsilcileri, sektör profesyonelleri ve akademisyenler, üniversite öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Açılışta konuşan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, zirvenin sadece bir öğrenci etkinliği olmanın ötesinde, Türkiye'deki havacılık vizyonuna gençlerin güçlü bir yanıtı olduğunu vurguladı.

Çelebi, ayrıca zirve boyunca, Türkiye'nin lider kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenlerin öğrencilerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunacaklarını ifade etti. Hepsinin, bu vizyonun parçası değil, şekillendiricileri olma gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Özellikle, GTÜ'nün havacılık ve uzay fakültesi bünyesindeki uçak mühendisliği bölümünün son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Çelebi, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerindeki kararlılığını vurgularken, "Savunma sanayi, bir ülkenin askeri kapasitesinin yanı sıra teknolojik yetkinliği ve stratejik bağımsızlığını belirleyen kilit sektörlerinden biridir. Gelişmiş ülkeler savunma teknolojilerine yaptıkları yatırımlarla inovasyon sınırlarını zorlarken, Türkiye de bu kararlılığını giderek daha da net bir şekilde ortaya koyuyor," dedi.

GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü Başkanı Enis Talha Sünnetçi, havacılık ve uzay alanında hedeflerinin daha ileriye gitmek olduğunu belirtti. Zirve, yarın sona erecek.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübünce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi başladı. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübünce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi başladı. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.