3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali Kapanış Töreni Gerçekleşti

Sancaktepe Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen 3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde muhteşem bir gala ile taçlandı. Bu yıl, 20 ülkeden gelen 1980 başvuru arasından finale kalan 100 eser, sinemaseverlerle buluştu.

Ödüller ve Panellerle Dolu Bir Gece

Festival süresince, ödüllü yapımların gösterimlerinin yanı sıra, sinema dünyasının önemli konularının ele alındığı paneller ve söyleşiler de düzenlendi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Yeğin, sinemanın güçlerinin insanları bir araya getirdiğini, düşündürdüğünü ve değişime ilham verdiğini belirtti.

Yeğin, “Sinemanın büyülü dünyası bizleri farklı duygularda buluşturuyor” diyerek, festivalin katılımcılara yeni bakış açıları sunduğunu ifade etti.

Siyaset ve Sanat Bir Araya Geldi

Törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sanatın önemine değinerek, “Buğday Tanesi filmi benim hayatımı anlatıyor. Bugün burada sanat için bulunuyoruz.” dedi. Bayram, engelli bireylerin haklarını savunmanın yanı sıra, engelsiz bir Türkiye hedefini vurguladı.

Festivalde Yeni Anlayış: İzleyici Yerine Katılımcı

Festival jürisinde yer alan oyuncu Tamer Levent, festivalin geçmişte elitist bir havada yapıldığını, ancak bu algının kırılması gerektiğini belirtti. Levent, katılımcı sözcüğünün önemine dikkat çekerek, festivalin yalnızca düzenleyenler için değil, katılımcılar için de faydalı olduğunu ifade etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalin jüri üyeleri arasında Müjdat Gezen, Bedri Baykam ve Prof. Dr. Murat Önsoy gibi önemli isimler yer aldı. Ödül töreninde, aşağıdaki filmler çeşitli kategorilerde ödül aldı:

En İyi Yabancı Kısa Film: "Cellar" – Dmitry Pasichnyuk

"Cellar" – Dmitry Pasichnyuk En İyi Yerli Kısa Film: "Tradition" – Ali Rıza Bayazıt

"Tradition" – Ali Rıza Bayazıt En İyi Belgesel Kısa Film: "Sezenler Olsun" – Adem Giliz, "Hide and Seek" – Yanhai Gui

"Sezenler Olsun" – Adem Giliz, "Hide and Seek" – Yanhai Gui En İyi Uzun Metraj Belgesel Film: "Headman Mücahit" – Ferhat Şendağ, "Gaza- A Stolen Childhood" – Moamen Ghonem

"Headman Mücahit" – Ferhat Şendağ, "Gaza- A Stolen Childhood" – Moamen Ghonem En İyi Öğrenci Filmi: "I am Nadir" – Selçuk Kaan Salk, "Sleepy" – Serafima Mironova

"I am Nadir" – Selçuk Kaan Salk, "Sleepy" – Serafima Mironova En İyi Uzun Metraj Film: "The Spin" – Bermondsey Tales

"The Spin" – Bermondsey Tales En İyi Yönetmen: Onur Güler

Onur Güler En İyi Animasyon: "In Half" – Jorge Morais Valle

"In Half" – Jorge Morais Valle En İyi Kadın Oyuncu: Pervin Bağdat, Zümrüt Erkin, Hülya Avşar

Pervin Bağdat, Zümrüt Erkin, Hülya Avşar En İyi Erkek Oyuncu: Ahmadzia Baktyari, Uğur Yücel

Ahmadzia Baktyari, Uğur Yücel En İyi Sinematografi: "The Forgiven" – Burak Kablan

"The Forgiven" – Burak Kablan En İyi Senaryo: "We Need to Talk About Dilan" – Umut Şilan Oğurlu

Festivalin bu seneki kapanışında, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı ve Türk sinemasının uluslararası platformda kazandığı başarılar bir kez daha gözler önüne serildi.

Sancaktepe Belediyesinin desteğiyle üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali" galası Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Sancaktepe Belediyesinin desteğiyle üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali" galası Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi'nde gerçekleştirildi.