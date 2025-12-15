DOLAR
Zara'da Veresiye Defteri Sobada Yakıldı: Umut Toparlak 100 Bin TL Ödedi

Zara'da hayırsever Umut Toparlak, topladığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin 100 bin TL veresiye borcunu ödeyip defteri sobada yaktı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:44
Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever Umut Toparlak, topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların 100 bin lira tutarındaki veresiye borcunu kapattı ve veresiye defterini sobada yaktı. O anlar mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.

Toplam veresiye borç 150 bin lira

Mahalle bakkalındaki toplam veresiye borcun 150 bin lira olduğu, bunun 100 bin lira'lık kısmının yardıma muhtaç ailelere ait olduğu; kalan 50 bin lira'lık bölümün ise maddi durumu iyi olan vatandaşlara ait olduğu için ödenmediği belirtildi.

Toparlak, bir hayırseverin desteğiyle 100 bin lira'yı bakkala teslim ettiğini ve borçların kapatılmasının ardından defterin sobada yakıldığını söyledi.

Umut Toparlak konuyla ilgili, "Bir mahalle bakkalımızın daha veresiye defterini kapattık. Bir hayırsever abimizden rica ettik, kırmadı bizi, geldi kendi gözü ile gördü. Veresiye defterindeki borç 150 bin TL idi. Çocukken ben yoklukla büyüdüm, yokluk gördüm. Annem babam beni bakkala yolladığında veresiye alırdım, bu beni hep çok etkiliyordu. Ben de istiyorum ki hiçbir insan borçlu kalmasın, bakkalda veresiyesi olmasın. Sevdiğim, tanıdığım, maddi durumu iyi olan insanları arıyorum ya da onlar bana ulaşıyorlar. Bu veresiye defteri için bir abiye ulaştım, o bana 100 bin lira getirdi. Ben onu bakkala verdim, veresiye defterini alıp yaktım. Toplam 150 bin lira borç vardı, bu borcun 100 bin lirası yardıma muhtaç insanlara aitti, biz onları kapattık" dedi.

Yaşanan anlamlı anlar ve Toparlak'ın örnek davranışı, bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

