3. Kamu Yönetimi Semineri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tarafından Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görev yapan kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" düzenledi.

Seminer, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz yaptı. Susmaz, kariyer meslek personelinin yetkinliği ve donanımının yanı sıra dış politika anlayışının da son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Susmaz, kariyer meslek personelinin, milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerleri özümseyerek, bu değerler ışığında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamanın, millete karşı en önemli ödev ve sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Seminerde söz alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, kariyer meslek personelinin kurumlardaki görevlerinin önemine dikkat çekti. Şentürk, mesleki donanımın yalnızca akademik gelişimle değil, aynı zamanda insani değerlerle şekilleneceğini belirtti. Kariyer meslek personelinin, bu değerler ışığında topluma rol model olmasının gerektiğinin altını çizdi.

Seminerde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İdeal, Kimlik ve Gelecek" başlıklı bir konuşma yaparken, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu da "Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi" konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görevli kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görevli kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.