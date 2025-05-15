DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

3. Kamu Yönetimi Semineri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tarafından Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kariyer uzman yardımcıları için 3. Kamu Yönetimi Semineri'ni düzenledi, önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 17:41
3. Kamu Yönetimi Semineri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tarafından Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görev yapan kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" düzenledi.

Seminer, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz yaptı. Susmaz, kariyer meslek personelinin yetkinliği ve donanımının yanı sıra dış politika anlayışının da son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Susmaz, kariyer meslek personelinin, milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerleri özümseyerek, bu değerler ışığında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamanın, millete karşı en önemli ödev ve sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Seminerde söz alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, kariyer meslek personelinin kurumlardaki görevlerinin önemine dikkat çekti. Şentürk, mesleki donanımın yalnızca akademik gelişimle değil, aynı zamanda insani değerlerle şekilleneceğini belirtti. Kariyer meslek personelinin, bu değerler ışığında topluma rol model olmasının gerektiğinin altını çizdi.

Seminerde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İdeal, Kimlik ve Gelecek" başlıklı bir konuşma yaparken, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu da "Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi" konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve...

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görevli kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve...

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görevli kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!