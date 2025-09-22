3 Kişinin Öldüğü Kayseri Otobüs Kazasında Sürücü B.K. Hakkındaki Duruşma Sürüyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yargılama, 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmayla devam etti.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu; tutuksuz sanık B.K. ise duruşmaya katılmadı. Müşteki avukatı beyanında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yıllık izinde olduğu belirtilen tanık jandarma personelinin bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

B.K. idaresindeki, İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.