3 Kuşak Erzurum Tiyatrosu Gelenekleri Sahneye Taşıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şehir kültürünü yansıtan '3 Kuşak Erzurum' adlı yeni tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturdu. Bu etkileyici komedi, Erzurum'un 1980, 1990 ve 2000’li yıllarını sahneye taşıyor.

Yaratıcı Ekip ve Oyuncular

Yönetmenliğini Murat Balkuş ve Oktay Parlar’ın üstlendiği oyunda; Şerif Avcı, Murat Karasungur, Taner Yıldız, Hamit Cızoğlu, Esra Aydın, Hande Köse, Tuğçe Köse ve Mahmut Coşkun gibi isimler sahne alıyor. Oyun, Erzurum'un zengin kültürel dokusunu ve geleneklerini gözler önüne seriyor.

Ücretsiz Gösterim Fırsatı

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen bu etkileyici yapıtta, vatandaşlar ücretsiz gösterim imkânı buluyor. Yönetmen Oktay Parlar, oyunun Erzurum’un kültürünü ve geleneklerini yansıtan bir eser olduğunu vurgulayarak, bu muhteşem eseri büyük bir keyif ile izletmek için tüm hemşehrilerini davet etti.

Tiyatro sanatçımız Murat Balkuş ağabeyimizle birlikte muhteşem bir yapıta imza attık. dedi. Oyun, Erzurum tadında, şehir kültürü ve geleneklerimizi yansıtan bir yapıt olarak değerlendiriliyor.