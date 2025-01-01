3 Tarihi Cami Yarın Yeniden İbadete Açılıyor

Üç Tarihi Camii Yeniden İbadete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyonu tamamlanan Hatay Kanuni Sultan Süleyman Camii, Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii’nin, yarın Regaip Kandili'nde ibadete açılacağını duyurdu.

Restorasyon Süreci

Yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Kanuni Sultan Süleyman Camii ile muhtelif restorasyonları tamamlanan diğer camilerin açılışının, 2 Ocak Perşembe günü akşam ve yatsı namazlarına müteakip gerçekleştirileceği belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon, konservasyon, tamirat ve tadilat işleri ile birlikte toplamda 250'yi aşkın restorasyon çalışmasının tamamlandığını vurguladı. Bu çalışmalar, her şehrin tarihi ve kültürel simgelerini yaşatmayı amaçlıyor.

Vakıf Ruhunu Yaşatmak

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Kandili'nde bu açılışları yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Gerçekleştirilen restorasyonlar, ihya çalışmalarımızın maddi göstergeleri olurken, mübarek bir kandil günü ve gecesinde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmamız vakıf ruhunu hissettiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.