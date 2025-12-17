DOLAR
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda plakası öğrenilemeyen taksi seyir halindeyken alev aldı; sürücü indi, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:13
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı

Olay ve müdahale

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyreden plakası öğrenilemeyen bir taksi, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Sürücü aracı sağa çektikten sonra taksiden indi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR TAKSİ ALEV ALDI.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR TAKSİ ALEV ALDI.

