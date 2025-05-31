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3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor: Aile Teması Öne Çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen sempozyumda aile ilişkileri ve LGBT konuları tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:23
3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor: Aile Teması Öne Çıkıyor

3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor!

İstanbul'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, "21. Yüzyılda Aile Olmak" teması etrafında gerçekleştiriliyor.

Önemli Tartışmalar Gerçekleşiyor

Etkinlikte, İstanbul Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, aile kavramının 21. yüzyıldaki yeri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Palabıyık, ''Bugün LGBT terörünün intikam aldığı en önemli olgu da ailedir'' diyerek, aile yapısının günümüzde maruz kaldığı tehditleri gündeme getirdi.

Sempozyumda, aile bireyleri arasındaki ilişkiler, toplumsal normlar ve aile yapısının değişimi gibi konuların yanı sıra, ailelerin karşılaştığı zorluklar ve destek mekanizmaları da ele alınıyor.

Uzmanların katılımıyla gerçekleştiren panel ve konuşmalar, katılımcılara aile değerlerini koruma ve güçlendirme yolları üzerine önemli bilgiler sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda oturumlarla devam ediyor. "Sosyokültürel Perspektiften Aile" oturumunda Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık (sağ 2), Dr. Öğretim Üyesi Esin Tüccar (sol 2), Prof. Dr. Adnan Taşgın (solda), Uzman Beyza Nur Bilge Kırçalı (sağda) konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda oturumlarla devam ediyor. "Sosyokültürel Perspektiften Aile" oturumunda Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık (sağ 2), Dr. Öğretim Üyesi Esin Tüccar (sol 2), Prof. Dr. Adnan Taşgın (solda), Uzman Beyza Nur Bilge Kırçalı (sağda) konuşma yaptı.

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