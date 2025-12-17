DOLAR
Arifiye'de Orman İşçisi Düşerek Yaralandı — AFAD ve UMKE Müdahale Etti

Sakarya Arifiye'de orman işçisi E.T. (24), engebeli araziye düşerek yaralandı; AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:26
Arifiye'de Orman İşçisi Düşerek Yaralandı — AFAD ve UMKE Müdahale Etti

Arifiye'de orman işçisi kurtarıldı

Olayın detayları

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesindeki orman kesim sahasında çalışan E.T. (24), dengesini kaybederek engebeli araziye düştü. Düşme sırasında yaralandığı ve yerden kalkamadığı görülen E.T.'nin durumunu fark eden diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaralı işçi düştüğü yerden çıkartıldı. E.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

