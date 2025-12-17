Arifiye'de Orman İşçisi Düşerek Yaralandı — AFAD ve UMKE Müdahale Etti

Arifiye'de orman işçisi kurtarıldı

Olayın detayları

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesindeki orman kesim sahasında çalışan E.T. (24), dengesini kaybederek engebeli araziye düştü. Düşme sırasında yaralandığı ve yerden kalkamadığı görülen E.T.'nin durumunu fark eden diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaralı işçi düştüğü yerden çıkartıldı. E.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORMAN KESİM ÇALIŞMALARI ESNASINDA ENGEBELİ ARAZİDE DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞEREK YARALANAN İŞÇİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU