Muğla Menteşe'de yürüyen merdivene sıkışan 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Muğla Menteşe'de arkadaşının doğum gününü kutlayan yaklaşık 5 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı; itfaiye çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:24
Doğum günü kutlaması kabusa döndü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, arkadaşının doğum gününü kutlamak için gelen yaklaşık 5 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve hızlı müdahalesiyle çocuk, eli sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

