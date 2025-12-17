Muğla Menteşe'de yürüyen merdivene sıkışan 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Muğla Menteşe'de yürüyen merdivene sıkışan çocuk kurtarıldı
Doğum günü kutlaması kabusa döndü
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, arkadaşının doğum gününü kutlamak için gelen yaklaşık 5 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve hızlı müdahalesiyle çocuk, eli sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZİNE ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN GELEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİ YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI.