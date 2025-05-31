3. Uluslararası Aile Sempozyumu: Diasporada Türk Ailesinin Önemi

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda 'Diasporada Türk Ailesi' Teması İşlendi

21. Yüzyılda Aile Olmak temasıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, İstanbul'da önemli bir katılımla düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla organize edilen etkinlik, Anadolu Ajansı'nın medya partnerliğinde gerçekleştirildi.

Zehra Işık: Kadının Rolü Üzerine Vurgu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zehra Işık, sempozyumda kadının toplum içindeki rolüne dikkat çekti. Işık, "Bir toplumda kadının değişmesi, kadınların birbirine, annelerin kızlarına olan etkisi oldukça kritiktir," diyerek, kadının güçlendirilmesinin aile dinamikleri üzerindeki önemini vurguladı.

Sempozyumda diasporada yaşayan Türk ailelerinin karşılaştığı zorluklar ve çözümler üzerinde de duruldu. Katılımcılar, modern çağda aile olmanın getirdiği sorumlulukları tartışarak, gelecekteki aile yapısının nasıl şekilleneceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda devam ediyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Işık, "Göç ve Aile" oturumunda, Almanya özelinde yaptığı "Diasporada Türk Ailesi" çalışması üzerine sunum gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda devam ediyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Işık, "Göç ve Aile" oturumunda, Almanya özelinde yaptığı "Diasporada Türk Ailesi" çalışması üzerine sunum gerçekleştirdi.