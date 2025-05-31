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3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile Psikolojisi Üzerine Önemli Tartışmalar

İstanbul'da düzenlenen sempozyumda Suriyeli ailelerin esnekliği öne çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:11
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile Psikolojisi Üzerine Önemli Tartışmalar

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile Psikolojisi Üzerine Önemli Tartışmalar

İstanbul'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasını işleyerek dikkatleri aile psikolojisi üzerine çekti.

Sempozyumun açılışında söz alan Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, Suriyeli ailelerin karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdikleri olağanüstü esneklik ve yeniden ayağa kalkma gücüne vurgu yaptı. Dr. el-Haraki, "Tüm zorluklara rağmen Suriyeli aileler olağanüstü esneklik ve yeniden ayağa kalkma gücü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, sempozyumda aile dinamikleri, psikolojik dayanıklılık ve günümüz ailelerinin karşılaştığı sorunlar üzerine birçok uzman görüşlerini paylaştı. Aile yapısının değişimi ve bu değişimlerin bireyler üzerindeki etkileri de kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Anadolu Ajansı'nın medya sponsoru olduğu sempozyum, Türkiye'deki aile yapısını ve toplumsal dinamiklerini yeniden değerlendirme fırsatı sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda" aile psikolojisi çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumda, Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, Aile Psikolojisi oturumunda konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda" aile psikolojisi çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumda, Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, Aile Psikolojisi oturumunda konuşma yaptı.

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