3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Dijital Dönüşümdeki Riskler Tartışıldı

İstanbul Aile Vakfı tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "21. Yüzyılda Aile Olmak" temalı 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, aile yapısının dijital dönüşümle nasıl etkilendiğini ele aldı. Sempozyumda en dikkat çekici konulardan biri, dijital dünyanın aile ilişkilerine olan etkileri ve bu süreçte karşılaşılan riskler oldu.

Prof. Dr. Mehmet Duruel'den Önemli Açıklamalar

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, sempozyumda yaptığı konuşmada, sosyal ilişkilerin yüz yüze kurulumunun önemine vurgu yaptı. Prof. Duruel, duyguların karşılıklı algılanmasının ve sosyal bağların güçlenmesinin yüz yüze iletişim ile sağlandığını belirtti. Dijital dönüşümün getirdiği yenilikler ile birlikte, sosyal ilişkilerde yaşanan değişimlere dikkat çekerek, aile içindeki iletişimin bu dönüşümle nasıl zayıflayabileceğini ifade etti.

Sempozyumda yapılan tartışmalar, katılımcılara aile yapısının korunması için öneriler sunarken, dijital dönüşümün risklerinin de nasıl etkin bir şekilde yönetilebileceği üzerine önemli bilgiler sağladı. Farklı alanlardan uzmanların katıldığı etkinlik, sosyal hizmetler ve aile dinamikleri açısından kritik öneme sahipti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen sempozyumun “Psikososyal Perspektiften Aile” oturumunda, “Sosyal Politika Perspektifinden Aile ve Dijital Dönüşüm: Riskler, Fırsatlar ve Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı sunumunda değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen sempozyumun “Psikososyal Perspektiften Aile” oturumunda, “Sosyal Politika Perspektifinden Aile ve Dijital Dönüşüm: Riskler, Fırsatlar ve Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı sunumunda değerlendirmelerde bulundu.