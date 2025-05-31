3. Uluslararası Aile Sempozyumu Sonuç Bildirisi Açıklandı

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun sonuç bildirisi, aile kurumuna yönelik artan tehditlere karşı toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. İstanbul Aile Vakfı'nın düzenlediği bu sempozyumda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerli katkılarıyla '21. Yüzyılda Aile Olmak' teması ele alındı.

Aile Yılı ve Nüfus 10 Yılı İlan Edildi

Bildiride, 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilirken, 2026 ile 2036 yılları arasında 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu kararın, aile yapısının güçlendirilmesine ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplumun değerlerinin yeniden kazanılması ve aile dinamiklerinin korunması adına atılan bu adımlar, aile kurumunun karşılaştığı güncel sorunları ele almayı amaçlamakta.

Sempozyum, ailelerin önemini bir kez daha gözler önüne sererek, geleceğe daha sağlam bir temel atmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun sonuç bildirisi açıklandı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyumun kapanış oturumunda sonuç bildirisini, İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) Başkanı Turgay Şirin okudu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun sonuç bildirisi açıklandı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyumun kapanış oturumunda sonuç bildirisini, İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) Başkanı Turgay Şirin okudu.