Edirne’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 207 bin 555’e ulaştı — TÜİK Kasım 2025

TÜİK verilerine göre Edirne'de Kasım 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 207 bin 555 oldu; tür dağılımı ve devir verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:48
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Edirne’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 207 bin 555 oldu.

Edirne'deki taşıt dağılımı

2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Edirne’deki 207 bin 555 motorlu kara taşıtının 86 bin 337’si otomobil, 2 bin 189’u minibüs, 1 bin 716’sı otobüs, 26 bin 218’i kamyonet, 4 bin 920’si kamyon, 50 bin 649’u motosiklet, 519’u özel amaçlı taşıt ve 35 bin 7’si traktörlerden oluştu.

Araç devir işlemleri (Kasım)

Edirne’de kasım ayında toplam 3 bin 714 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Devir işlemleri içinde 2 bin 339 otomobil ilk sırada yer alırken, bunu 536 kamyonet, 395 traktör ve 332 motosiklet izledi. Ayrıca 39 minibüs, 19 otobüs, 52 kamyon ve 2 özel amaçlı taşıtın devri gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde durum

Türkiye genelinde kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 olarak kaydedildi. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4’ünü otomobil, yüzde 29,9’unu motosiklet, yüzde 12,8’ini kamyonet, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Renk tercihleri (Ocak-Kasım)

Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 otomobilin yüzde 40,2’sinin gri renkli olduğu bildirildi. Gri renkli otomobilleri yüzde 24,9 ile beyaz, yüzde 13,3 ile siyah ve yüzde 11,6 ile mavi otomobiller takip etti.

