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3 Yeni Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletlerarası anlaşmayı onayladı ve Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:10
3 Yeni Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milletlerarası Anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan üç önemli milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu anlaşmalar, Türkiye'nin uluslararası işbirliğini güçlendirme hedefini destekliyor.

Özbekistan ile İşbirliği Anlaşmaları

25 Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında bir anlaşma, sağlık hizmetleri, eğitim, enerji ve ekonomik kalkınma projeleri gibi birçok alanda işbirliğini kapsıyor.

Hükümlü Nakli Antlaşması

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Mart 2022'de imzalanan Hükümlü Nakli Antlaşması da onaylandı. Bu anlaşma, tarafların hükümlülerin nakli konusunda işbirliği yapmasını öngörüyor.

Irak ile Su Alanında İşbirliği

Ayrıca, 22 Nisan'da Bağdat'ta imzalanan Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması da yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, altyapı, çevre ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konularında ortak projeler gerçekleştirilmesini sağlayacak.

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