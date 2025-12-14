DOLAR
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, gece başlayan karla beyaza büründü; yerli ve yabancı turistler kartpostallık manzaraların keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:48
Ayder Yaylası beyaza büründü

Geçen gece başlayan kar, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı aralıklarla devam etti. Ayder'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hem karın tadını çıkardı hem de manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğayla iç içe eşsiz atmosferiyle her mevsim ilgi gören Ayder, karla birlikte bir kez daha görsel şölen sundu.

