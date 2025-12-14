Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınların detayları
MANİSA (İHA) – Akhisar’da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı.
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 7 - 12 Aralık tarihleri arasında Akhisar ilçesinde belirlenen 8 ayrı adrese farklı zaman dilimlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda toplam 11 bin 750 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Y.B. (69), E.D. (39), B.G. (48), H.Ö. (48) ve A.Ö. (42) bulunuyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
