Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket

Kayseri Üniversitesi'nden Büyükkılıç’a Gastronomi Teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı makamında ağırladı. Ziyarette, kentin gastronomi alanındaki katkıları ve destekleri nedeniyle takdir gösterildi.

Ziyaret ve Plaket Takdimi

Gerçekleşen kabulde, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 9’uncu Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’ne verdikleri destekten ötürü Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Rektör Karamustafa, Kayseri’nin gastronomideki katkılarının ve yürütülen çalışmaların şehri hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha görünür kıldığını vurgulayarak Başkan Büyükkılıç’ın şehrin kültürel ve mutfak mirasına verdiği önemi öne çıkardı.

Büyükkılıç’ın Değerlendirmesi

Başkan Büyükkılıç, ziyarette Kayseri’nin tarihi, kokusu, tadı ve sofralarıyla yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında da tanınan bir şehir olmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca Kayseri’nin gastronomi kültürünün turist çekmenin ötesinde yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını ifade ederek, bu alandaki hizmetlerin artarak süreceğini kaydetti.

