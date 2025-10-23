Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınında kaza
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada, Arif Caner Çiçek (30) yönetimindeki 45 ATV 341 plakalı motosiklet, yapımı devam eden Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir toprak yığınına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, yol kenarındaki kanala düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
