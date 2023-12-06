3 yılda gündemde ilk sıraya yerleştiler: Peki kim bu fenomenler?

Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Polat, hayatını lüks içinde sürdürüyor ve bu konuda kendinden emin bir şekilde paylaşımlar yapıyordu. Ancak, 4 yıl önce, henüz bu kadar büyük bir serveti elde etmeden önce, çevresindeki insanlarla çektirdiği bir fotoğrafı "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaşarak dikkat çekmişti. Ancak, Dilan Polat'ın hayatı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma sonucunda tam bir kabusa dönüştü.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda Dilan Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı ve lüks arabaları birer birer kapısının önünden alındı. Dahası, eşi Engin Polat ve neredeyse tüm aile fertleriyle birlikte tutuklandı. Tutuklandıkları gün, kardeşi Sıla Doğu'nun söylediği bir cümle, durumu özetler nitelikteydi: “Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız.” Dilan Polat'ın hayalleri bir anda yerle bir olmuş, zirveden derin bir düşüş yaşamıştı.

Bir Anda Gelen Şöhret ve Milyonlar

Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafında yer alan 15 kişi adeta birer kuluçka gibi, o an itibarıyla büyük bir başarı ve zenginlik vadeden bir yola girmiş gibi görünüyordu. Bu kişiler, hızla zenginleşiyor, milyonlarca takipçi sayısına ulaşıyor ve Dilan Polat'ın izinden gitmeye karar veriyorlardı. Güzellik merkezleri açılıyor, çeşitli ürünler internet üzerinden satılıyordu. Ancak, tıpkı idol aldıkları Dilan Polat gibi, onların da pembe rüyaları Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile kâbusa dönüştü.

Bu kişilerin tüm mal varlıklarına el konuldu, son olarak şirketlerine kayyum atandı. Birer birer düşüşe geçtiler ve sosyal medya üzerinden edindikleri popülerliği kaybettiler. Önceki başarılarına rağmen, onlar da Dilan Polat gibi sert bir gerçeklikle yüzleştiler. Başarı öyküleri savcılığın soruşturmasıyla son bulmuş, bir zamanlar parıldayan hayatları kararmıştı. İşte savcılık soruşturmalarında adı anılan o isimler:





Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi bulunan Eylül Öztürk, oyunculuk kariyerine başlamış ve 2017 yılında işadamı Barış Kenan Özkan ile hayatını birleştirmiştir. Oyunculuktan güzellik sektörüne adım atan Öztürk, İstanbul'da 10 adet, İzmit'te ise 1 adet olmak üzere toplamda 11 güzellik merkezi işletmektedir. Aynı zamanda eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Amerika'da yaşayan Öztürk, kendi markasının kozmetik ürünlerini de başarıyla satışa sunmaktadır. Hem iş dünyasında hem de sosyal medyada elde ettiği büyük takipçi kitlesi, onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir iş kadını ve girişimci olarak da tanıtmaktadır.





Diğer bir "Şampiyonlar Ligi" çifti ise Merve Nur Korkut ve Yavuz Selim Korkut. Merve Nur Korkut'un sosyal medya hesabında 1.2 milyon, eşi Yavuz Selim Korkut'un ise 148 bin takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl, çift bir yarışma programına katılarak 'Yaparsın aşkım!' diyerek bir araba kazanmışlardı! Bu kazançlarıyla birlikte çift, sosyal medyada ve popüler televizyon programlarında daha da dikkat çekmeye başladı. Kazandıkları araç, onların hayatlarına yeni bir heyecan ve başarı katmış gibi görünüyor.





"Şampiyonlar Ligi"nin erkek fenomenleri arasında yer alan isimler, Dilan Polat'ın güzellik merkezi şubelerinde çalışan 87 bin takipçili fotoğrafçı Kadir Yiğit ve beden eğitimi bölümü mezunu, 1.2 milyon takipçili Murat Yiğit. Her ikisi de Polat'ın milyonluk takipçi kitlesine sahip çalışanları arasında yer alıyor. Murat Yiğit, eşi Yasemin Yiğit ile birlikte 2018 yılında Dilan Polat'ın 2 şubesinin franchise'ını alarak iş dünyasına adım attı. Bu karar, onların hayatını tamamen değiştirdi ve diğer "Şampiyonlar Ligi" üyeleri gibi lüks bir yaşantıya başlamalarına olanak tanıdı.





Kamuoyunda Tayyargiller olarak bilinen Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz, "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında yer almamalarına rağmen soruşturma altında. Soruşturma kapsamında, Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve aynı zamanda Özlem Altınok'un annesi Hayriye Altınok'un isimleri geçiyor. Tayyargiller hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Hemşirelik bölümü mezunu ve 2.5 milyon takipçisi bulunan Özlem Altınok Öz, güzellik merkezi, e-ticaret ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Öte yandan, ortopedist Tayyar Taylan Öz'ün takipçi sayısı 490 bin. Çiftin, güzellik merkezleri ve klinikleri yanı sıra Drtayyaröz markasıyla çeşitli ürünleri de pazarlamaktadır. Yurtdışına çıkış yasağı ve soruşturma, Tayyargillerin hikayesine karmaşık bir boyut katmış durumda.





Masadaki bir diğer fenomen çift, İleyda ve Tolunay Topal. Her ikisi de Dilan Polat'ın güzellik merkezi şubelerinde yöneticilik yapmış isimler. İleyda'nın güzellik ve kozmetik ürünleriyle ilgili paylaşımlar yaptığı hesabında 667 bin, eşi Tolunay'ın ise 2.2 milyon takipçisi bulunuyor. İleyda aynı zamanda kendi adıyla satış yaptığı güzellik, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini içeren bir site üzerinden faaliyet gösteriyor. Çift, Dilan Polat'ın güzellik sektöründeki başarısından ilham alarak kendi markalarını oluşturmuş gibi görünüyor. Hem sosyal medya hesapları hem de kendi satış platformlarıyla geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyorlar.