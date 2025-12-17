DOLAR
Dr. Kemal Diribaş: İnfluenza Gebelikte Bebeğe Geçmiyor

Dr. Kemal Diribaş, influenza grubunun anne karnındaki bebeğe doğrudan geçmediğini; pnömoniye dönüşen vakaların ise klinik risk oluşturduğunu ve önlemler gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:27
Elazığ Medilines Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Diribaş, gebelerin kış aylarında sık karşılaştığı gribal enfeksiyonların anne karnındaki bebeğe doğrudan geçmediğini ifade etti.

Grip ve gebelik: risk nerede?

Gebelerin gribal enfeksiyon geçirirken panik halinde bebeğe de bulaştığını düşünerek başvurduğunu söyleyen Diribaş, "Özellikle kış aylarında influenza grubu virüslerin bebekler üzerine anne karnında geçişi olmuyor." dedi. Bununla birlikte Diribaş, enfeksiyonun alt solunum yoluna inip pnömoniye dönüşmesi halinde klinik açıdan risk oluşturduğunu vurguladı.

Tanı, tedavi ve öneriler

Diribaş, viral enfeksiyonların basite alınmaması gerektiğini; gebelikte immün sistem baskılandığı için hastalığın daha ağır seyredebilme ihtimali bulunduğunu belirtti. Klinik değerlendirme sonucunda hastanın durumu hafif, orta veya ağır olarak tahmin edilip buna göre ilaç tedavileri veriliyor.

Çoğu hastada gribal enfeksiyonun 1 hafta-10 gün içinde hafif semptomatik tedavilerle kendiliğinden iyileştiğini söyleyen Diribaş, özellikle okula giden küçük çocukları olan gebelerin çocuklardan enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Öneriler: Gripli kişilerle, özellikle kuluçka döneminin ilk 3 gününde, yakın temasta bulunmamak; solunum yoluyla bulaştığı için maske takmak; C vitamini almak ve bol sıvı tüketmek gibi önlemlerle hastalığın daha hafif atlatılabileceği belirtildi.

