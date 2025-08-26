DOLAR
30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Cumhurbaşkanı Kararıyla 30 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları 07.00-23.59 arasında ücretsiz hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:30
30 Ağustos'ta ücretsiz toplu taşıma kararı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber resmi olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Ağustos Perşembe günü, belirlenen hatlarda ulaşım 07.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı açıklanırken, uygulamanın amacı; kutlama alanlarına erişimi kolaylaştırmak ve vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasını sağlamaktır. Her yıl milli bayramlarda geleneksel hale gelen uygulama bu yıl da geçerli olacak.

Ücretsiz olacak hatların tam listesi

Ankara: Başkentray

İstanbul: Marmaray

İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

İzmir: İZBAN

Resmi karar, vatandaşların tören alanlarına ve etkinlik noktalarına ulaşımını kolaylaştırmak üzere alındı. Uygulamanın detayları ve uygulanacak hatlara dair duyurular Resmi Gazete ile kesinleşmiştir.

