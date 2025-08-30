DOLAR
30 Ağustos İstanbul'da: Vatan Caddesi'nde 103. Yıl Resmigeçidi

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü, Vatan Caddesi'ndeki resmigeçit töreniyle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:46
Vatan Caddesi'nde coşkulu kutlama

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen resmigeçit töreni, Fatih'teki Vatan Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın tören aracından birlikleri ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun, varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 103 yıl önce, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle topyekun bir varoluş mücadelesi verdiğini ve tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazandığını vurguladı.

Tunç, büyük zaferin 2. yıl dönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesi'nde yapılan törende, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde, 30 Ağustos'un gerçek anlam ve öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Tunç, dünyanın sayılı askeri güçlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman ve her şartta verilecek görevleri ifa etmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir" dedi ve Ulu Önder Atatürk ile dava arkadaşları, aziz şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için minnet ve rahmet dileklerini sundu.

Törende, Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Alperen Dalar "Donanma Destanı"yı, Hava Harp Okulu öğrencilerinden İhsan Sarı "Kocatepe'den Genel Ses"i, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kerem Çalışkan "30 Ağustos"u, Lal Tuana Tongar ise "Bayrak" şiirini seslendirdi.

Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları Spor Kulübü'nün İzmir yöresi halk oyunları gösterisiyle süren programda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmigeçit yapıldı.

Törene jandarma, emniyet ve İBB personeli, askeri ve emniyet araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gökyüzü Kartalları helikopterleri katıldı; vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi.

